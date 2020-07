L’attaccante dei bergamaschi, Papu Gomez, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky‘ dopo la vittoria contro la Sampdoria per 2-0.

Le parole di Gomez dopo Atalanta-Sampdoria

Terminata la partita che ha visto la sua squadra vincere contro la Sampdoria per 2-o, ha parlato ai microfoni di ‘Sky‘ l’esterno d’attacco dell’Atalanta, Alejandro Gomez. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Cercheremo di fare quanti più punti possibili e cercare di finire il campionato quanto più in alto possibile. La gare di questa sera è stata difficile, abbiamo fatto grandi sforzi e fortunatamente abbiamo vinto. La nostra idea è quella di cercare di andare nuovamente in Champions League e di battere il nostro record di punti. Questa squadra, dopo le prime partite che abbiamo subito un po’ di gol, ha ritrovato la giusta mentalità e la sicurezza. Giocare ogni tre partite è dura. Questo gruppo vuole sempre migliorare e non si accontenta di niente. Io sottovalutato in carriera? No, ma va bene così. L’Atalanta ha creduto in me e sono felice. Negli ultimi anni siamo rimasti sempre in posizioni alti in classifica. Juventus? Ci pensiamo, come pensiamo anche alle prossime gare. Spero di battere i bianconeri perché in dieci anni che gioco qui in Italia non li ho mai battuti“.

