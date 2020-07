Ultime Fiorentina, un ex viola parla del caso Ribery

Un momento non facilissimo quello che sta attraversando Ribery, recentemente derubato a Firenze, e che negli ultimi giorni ha fatto scoppiare un vero e proprio. Tra voci di addio e risposta degli ultras, a dire la sua ci ha pensato un ex viola: Sebastian Frey.

Frey su Ribery: “State tranquilli, non vuole andarsene”

Frey ci ha tenuto a tranquillizzare tutti sul caso Ribery, e poco fa è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana. Queste le sue parole riportate dalla nostra redazione:

“State tranquilli, a volte ci vediamo e posso assicurarvi che ha grandissimo rispetto per i tifosi, la società e per la piazza. Ha sempre ricevuto rispetto e comportamenti corretti, non deve passare da traditore da un momento all’altro. Stesso nella giornata di oggi mi ha detto che non vuole andarsene, e mi ha chiesto di far passare a tutti questo messaggio importante”

Insomma smentite importanti, dopo che negli ultimi giorni la polemica aveva imperversato per tutto l’ambiente fiorentino. Il francese è parte integrante del presente viola, e difficilmente andrà via.

Caso Ribery: c’è l’appoggio di tutti

I compagni di squadra non ci hanno pensato due volte a stare vicino a Ribery, coinvolto in un episodio piuttosto triste. Inoltre anche la società viola ha espresso la propria vicinanza, ribadendo ancora una volta tutta l’importanza dell’ex Bayern Monaco per la piazza.

