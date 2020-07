Serie A, allenatori per il 2021: sarà valzer tra le panchine (FOCUS CM24)

Serie A, allenatori del domani: ecco cosa cambia in Italia, il focus su tutti i club del 2021

Non è ancora finito il campionato di Serie A, eppure sono già venute fuori le voci di calciomercato, che riguardano anche gli allenatori. Ebbene sì, non è solo mercato tra quelli che scendono in campo, i cambi – come in ogni anno – arriveranno anche sulle panchine. Diversi i nomi per il futuro, tra le big che cambiano la propria guida tecnica e le squadre che confermano i propri tecnici, per aver “chiuso” bene questa complicata annata calcistica. Il Milan sembra già aver programmato il proprio futuro, affidando la guida tecnica e dirigenziale, al “professore” Ralf Rangnick, ma non è detta anche l’ultima parola, considerando l’exploit di Pioli in quest’ultimo periodo. Spalletti, Allegri, Juric che potrebbe andare in una big dopo la cavalcata con l’Hellas, gli esonerati Semplici, Mazzarri e Di Francesco che tornano. Insomma, una quantità infinita di tecnici pronti a indossare la camicia e avvitare la cravatta di un nuovo club, non appena ne avranno la possibilità. Noi di Calciomercato24.com abbiamo provato ad analizzare, squadra per squadra del massimo campionato italiano, l’operato di ogni allenatore. Ed ecco la situazione, a prescindere dai risultati ottenuti e non, di ogni panchina di Serie A.

Serie A, allenatori per la stagione 2020/2021: quanti cambi in panchina!

ATALANTA

Gasperini 100%

BENEVENTO (Già in Serie A)

Inzaghi 100%

BOLOGNA

Mihajlovic 100%

BRESCIA

Lopez (da valutare)

CAGLIARI

Zenga 40%

Liverani 25%

Montella 25%

Italiano 10%

FIORENTINA

Spalletti 60%

Juric 20%

Blanc 10%

De Rossi 5%

Iachini 5%

GENOA

Nicola (da valutare)

Semplici o Maran (?)

INTER

Conte 100%

JUVENTUS

Sarri 50%

Zidane 25%

Guardiola 20%

Allegri 5%

LAZIO

Inzaghi Simone 90%

Emery 10%

LECCE

Liverani (da valutare)

MILAN

Rangnick 90%

Pioli 5%

Allegri 5%

NAPOLI

Gattuso 100%

PARMA

D’Aversa 70%

Liverani 20%

Mazzarri 5%

Giampaolo 5%

ROMA

Fonseca 30%

Juric 30%

De Rossi 5%

Allegri 5%

SPAL

Di Biagio (da valutare)

SAMPDORIA

Ranieri 70%

Montella 10%

Mazzarri 10%

Semplici 10%

SASSUOLO

De Zerbi 100%

TORINO

Di Francesco 45%

Spalletti 40 %

D’Aversa 5%

Semplici 5%

Longo 5%

UDINESE

Gotti 95%

Semplici 5%

VERONA

Juric 70%

Di Francesco 10%

Semplici 10%

Mazzarri 5%

Giampaolo 5%

