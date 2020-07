Oroscopo di domani 9 luglio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 9 luglio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Una giornata piuttosto positiva, e in cui finalmente riuscirai a fare dei passi in avanti in amore. La situazione era in stallo fino a poco tempo fa, ora riesci ad esprimere meglio i tuoi sentimenti. Ti senti più sicuro di te stesso e delle tue emozioni.

Toro. Non è un periodo facile per te, molto probabilmente perchè ti aspetta un evento importante. Sei un tipo ansioso, e spesso ti lasci trasportare troppo dalle emozioni. Cerca di mantenere la calma e sii pronto a nuove sfide.

Gemelli. Sei molto energico ed hai tanta voglia di fare, ma cerca di dosare al meglio le energie. Non stancarti troppo, lo stress potrebbe iniziare a farsi sentire.

Cancro. Finalmente stai chiarendo delle discussioni aperte tempo fa, ti senti più sollevato e con molti pesi in meno. Ora concentrati al meglio sul tuo futuro.

Leone. Sul lavoro ci sono diverse novità all’orizzonte: nuove sfide ti aspettano e qualche soddisfazione importante. Il tuo progetto prende forma, stai finalmente ottenendo qualche importante rivincita personale su chi non credeva in te.

Vergine. Sei una persona forte e matura, e per te stanno per arrivare delle gioie importante. Sul lavoro tutto a gonfie vele, occhio invece in amore: potrebbero essere delle sorprese molto gradite.

Oroscopo Paolo Fox 9 luglio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Sei fiducioso per questa giornata, potrebbe accadere qualcosa di molto positivo in amore. Stai conquistando la persona che ti piace, chissà che non possano esserci delle belle novità dietro l’angolo.

Scorpione. La Luna è favorevole in questa giornata, sfrutta la positività per intraprendere un nuovo percorso. La tua vita potrebbe cambiare da un momento all’altro, sii ottimista e pronto ad affrontare ogni difficoltà.

Sagittario. Domani potreste cedere allo sconforto per tutto quello che non avete ottenuto finora. Però siete persone molto ottimiste e non vi arrendete mai. I prossimi mesi saranno molto promettenti, sotto tanti punti di vista, sia quello lavorativo che nei rapporti amorosi.

Capricorno. Grandi notizie per te: finalmente hai avuto le gioie di cui tanto avevi bisogno. Sia sul lavoro che in amore infatti le cose vanno per il meglio, in generale questa settimana potrebbe essere la migliore per te per un bel po di tempo.

Acquario. Tanta forza di volontà vi accompagnerà nei prossimi giorni e ciò vuol dire solo che tornerete a lavorare su tutti i vostri obiettivi. Potrebbe perfino arrivare un premio, qualche piccola soddisfazione entro mercoledì prossimo. Luglio sarà un po’ complicato per le questioni d’amore, dovrete essere bravi ad attendere agosto per ricevere ciò che desiderate.

Pesci. Sei un po deluso da una persona a te cara, non te lo aspettavi e questo ti fa stare molto male. Cerca però di non abbatterti, se ti vuole bene tornerà da te.

L’oroscopo delle squadre

Inter-Pesci: Ultimamente sono arrivati dei brutti risultati per i nerazzurri, e sia i tifosi che Conte sono parecchio delusi. Ora però ci sarà il rush finale in campionato, e il club meneghino non dovrà assolutamente abbattersi se vuole terminare la stagione nel migliore dei modi.