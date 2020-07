Milan, senti Scamacca: “L’Interesse fa piacere”

Gianluca Scamacca, bomber 21enne dell’Ascoli, ha parlato di mercato nel corso di un’intervista concessa al Corriere dello Sport.

Le parole di Scamacca

Juventus e Milan?

«Le voci che mi riguardano è normale che facciano piacere, perché significa che sto facendo bene e chi segue il campionato sa quanto sto facendo. Sono però concentratissimo sull’Ascoli e voglio aiutare questo club ad arrivare ad i suoi obiettivi».



Futuro?

«Il mio obiettivo è avere una identità personale e di gioco, non mi ispiro a nessuno, guardo tutti quelli che giocano nel mio ruolo, ma voglio fare il mio percorso».

Scamacca sulla stagione in corso con l’Ascoli

Protagonista?

«La squadra a Cosenza ha fatto un grande lavoro. E’ stato bravo Ninkovic a farmi l’assist ed io a segnare. Tuttavia ora non dobbiamo rilassarci o cullarci sugli allori: mancano sei partite, sono gare davvero importanti. In questo momento nel gruppo-Ascoli non c’è un protagonista, ci sentiamo tutti “operai” e lavoriamo per arrivare al nostro obiettivo insieme».



Panchina?

«Tutti vorrebbero giocare, è normale, soprattutto dopo tanti mesi in cui non abbiamo giocato, la mia voglia era ancora maggiore. Dopo la vittoria di Cosenza sono ancor più contento perché il gol è servito per prendere i tre punti».