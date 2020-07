Milan, Pioli: “Futuro? Sto bene con la squadra”

Milan, le parole di Pioli a DAZN

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato a DAZN dopo il successo contro la Juventus di questa sera:

Le parole di Pioli

“I complimenti li giro ai miei calciatori che stanno dimostrando una mentalità ed uno spirito incredibile, c’è voglia di stare insieme ed essere squadra, sono stati premiati.

Testa? Il lavoro che abbiamo fatto tutti i giorni a Milanello ha pagato, abbiamo portato avanti le nostre idee per raggiungere un obiettivo importante. La classifica non rispecchiava le nostre qualità. Ci siamo compattati nelle difficoltà e ora la squadra sta bene mentalmente. La squadra ci crede e chi gioca è sempre pronto.

Non abbiamo fatto niente, il campionato è particolare ed in 20 giorni ci giochiamo tutto. Dobbiamo pensare subito al Napoli che può essere davanti a noi. C’è concentrazione ma anche attenzione, possiamo finire bene il campionato. Tutto va migliorato e non possiamo fare qulcosa in meno. Se fai una corsa in meno poi la paghi. Noi non vogliamo pagare più. In passato lo abbiamo già fatto.

Futuro? Lo dico con sincerità, non penso al 3 agosto e penso alla prossima gara con il Napoli. Mi piace squadre con questi calciatori e siamo diventati una squadra, ci conosciamo meglio e sappiamo i nostri pregi e difetti. Non penso al 3 agosto, sto troppo bene ora. Non sono preoccupato per il mio futuro e sono concentrato sul presente”.