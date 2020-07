Milan, Ibrahimovic: “Resto ancora un mese, poi…”

Ibrahimovic sul futuro a DAZN

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha parlato a DAZN e MilanTV dopo la gara contro la Juventus:

Le parole di Ibra

“Se fossi stato qui dal primo giorno avremmo vinto lo Scudetto”.

Futuro? “Vediamo, mi diverto ancora un mese. Sono contento di giocare, la situazione è strana, non è bello scendere in campo con uno stadi ovuoto, oggi si sarebbero divertiti. Mi dispiace per loro perché poteva essere l’ultima volta con Ibra in campo dal vivo… Ma siamo professionisti”.

Annuncio? “Non sto qui per fare la mascotte ma solo per aiutare”.

“Sono vecchio non è un segreto, ma è solo un numero. Sto facendo bene gli allenamenti, mi sento molto bene in campo e ora dovevo giocare un po’ di più dall’ultima gara. Ce ne sono ancora tante, l’importante è che sto bene, cerco di aiutare la squadra in tutti i modi”.

Ruolo?: “Sono presidente, allenatore e giocatore, ma mi pagano solo da giocatore“.

Rimonta?: “La squadra c’è, giochiamo con tanta fiducia e si vede in campo. Tutti sanno in campo cosa fare”.

Occasioni: “Siamo più cattivi davanti alla porta e più concreti. Anche oggi contro una grande squadra non abbiamo concesso tante occasioni, ma loro ci hanno subito segnato perchè quando ce l’hai le devi sfruttare e “ammazzare”.

Come stai? “Sto bene, è tutto sotto controllo. Prima di ogni partita parliamo e decidiamo come utilizzarmi, non voglio saltare tante gare”.