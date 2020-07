Genoa-Napoli 2-1, risultato e tabellino: gol Mertens, Goldaniga e Lozano

Si sta svolgendo a Marassi la sfida tra rossoblu ed azzurri: di seguito il racconto della gara ed il tabellino della sfida, assieme alle emozioni video e i gol.

Il risultato di Genoa-Napoli

Comincia subito forte il Napoli, che trova il vantaggio con Elmas. Il gol del macedone però viene annullato dopo una lunga consultazione al VAR: non per quella che sembrava una posizione di fuorigioco, ma per un tocco di mano precedente di Manolas. Al 31′ splendida combinazione degli azzurri che porta infine Mertens a concludere dall’interno dell’area di rigore: il suo destro è potente e preciso ma trova una splendida risposta di Perin a negargli al gioia del gol. Anche i padroni di casa si rendono però pericolosi: al 35′ il Grifone colpisce il palo con Cassata, che rischia di sorprendere Meret con un tiro al volo dalla distanza. Al 41′ Lobotka sfiora lo specchio della porta col suo destro, dopo una respinta corta della difesa. Il gol comunque è nell’aria e arriva al 45′, grazie all’ottava rete in campionato di Dries Mertens.

Nella seconda frazione gli ospiti trovano subito il pareggio: corner dalla destra, Goldaniga è il più rapido e batte Meret di testa dopo un perfetto terzo tempo. Il Napoli si porta tuttavia di nuovo in vantaggio con il subentrato Lozano, che mostra quello che sa fare, quando le condizioni lo permettono. Lancio dalla difesa, il messicano ruba il tempo a Biraschi e si presenta davanti a Perin che intercetta la sua conclusione ma non può bloccarla.

Il tabellino

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, C. Zapata, Masiello; Biraschi (82′ Ghiglione), Behrami (64′ Lerager), Schone, Cassata (70′ Iago Falque), Barreca; Pinamonti (82′ Favilli), Sanabria (71′ Pandev). All. Nicola

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Maksimovic, Manolas Mario Rui; Elmas (82′ Zielinski), Lobotka, Fabian Ruiz (86′ Allan); Politano (64′ Lozano), Mertens (64′ Milik), Insigne (82′ Younes). All. Gattuso

Gol: 45’+1 Mertens (N), 48′ Goldaniga (G), 66′ Lozano (N)

Ammoniti: Goldaniga (G)