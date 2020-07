Il tecnico del Genoa Davide Nicola è intervenuto in conferenza stampa dopo la gara di Marassi contro il Napoli di Gennaro Ivan Gattuso.

Le parole di Nicola dopo Genoa-Napoli

Terminata la partita tra azzurri e rossoblu, il tecnico piemontese ha parlato davanti alle telecamere di Sky. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: ”

“Sono assolutamente soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Abbiamo capito in che direzione andare. Non sono felice per il risultato ma siamo sulla strada giusta. Siamo propositivi e aggressivi“.

Classifica? “Eravamo ultimi schiantati. Abbiamo la possibilità di fare un altro periodo importante. Ora conta arrivare all’ultimo ed essere davanti. Dobbiamo ripartire dalla prestazione di questa sera“.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NEWS DI MERCATO

Nicola sul futuro del club

Cosa ti manca per arrivare a vincere la tua sfida? “La continuità. Nel primo tempo abbiamo tenuto un baricentro alto ma poi il Napoli ci faceva arretrare molto con le mezzeali e con gli esterni. Nel secondo tempo siamo riusciti ad essere subito aggressivi. Vogliamo fare questo tipo di calcio, poi è chiaro che gli allenamenti non sono molti ma le partite ci aiutano a migliorare“.

Psicologicamente è difficile? “Stasera si è vista la prestazione, anche i ragazzi lo sanno. Questa sera è stata la miglior prestazione del Genoa di questo periodo, contro una grande squadra. Se avessimo pareggiato questa gara non ci sarebbe stato nulla da dire”.

Scontri diretti? “Conterà la consapevolezza. Voglio che i ragazzi sappiano che giocando in questo modo possiamo salvarci. Sette partite non sono poche, abbiamo molti scontri diretti e dobbiamo essere convinti di farcela“.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Napoli, Giuntoli smentisce la trattativa per Osimhen

Mercato Fiorentina, Pradè annuncia il futuro di Ribéry