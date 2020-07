Genoa-Napoli, Gattuso annuncia l’addio del campione

Il tecnico del Napoli Gennaro Ivan Gattuso è intervenuto in conferenza stampa dopo la gara di Marassi contro il Genoa di Davide Nicola.

Le parole di Gattuso dopo Genoa-Napoli

Terminata la partita tra azzurri e rossoblu, il tecnico calabrese ha parlato davanti alle telecamere di Sky. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Callejon? Ha scritto pagine importanti nel Napoli. Indossa questa maglia da 7 anni, ha fatto tantissimi gol, non poteva chiudere in maniera diversa. E’ un ragazzo che si fa voler bene, è un grande professionista, per un allenatore avere giocatori così è molto importante. Sono soddisfatto della partita di oggi, è normale che dovevamo fare bene i primi dieci minuti del secondo tempo. Nel primo tempo abbiamo dominato creando tante palle gol. Dobbiamo ripartire dai 7-8 minuti della seconda frazione di gioco. I ragazzi si divertono in campo? Non credo, fanno fatica per il caldo (ride), certe volte non accettano la critica del compagno, ma questo fa parte dell’essere squadra. Sia io che il mio staff siamo soddisfatti di quello che questa squadra sta facendo. Dobbiamo migliorare ancora ovviamente. Champions? Il primo obiettivo è quello di creare una mentalità forte, da vincente e continuare su questa squadra. Non dobbiamo avere alti e bassi perché questi ragazzi sanno giocare. Ai miei calciatori dico che dobbiamo guardare la classifica, ma siamo a 12 punti dall’Atalanta e c’è qualcosa che non va perché è vero che i bergamaschi sono forti, ma anche il Napoli. Milik? Difficle trovare un giocatore come le sue caratteristiche, se vuole cambiare aria bisogna ascoltarlo bene, se non ha la testa giusta fa fatica. Da parte nostra c’è grande stima, ma ripeto sarà difficile acquistare un altro giocatore come Arkadiusz. Se dovesse arrivare Osimhen sicuramente non sarà la stessa cosa per le diverse caratteristiche fisiche”.

