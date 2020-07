Genoa-Napoli 1-2: gol Mertens e Lozano (VIDEO HIGHLIGHTS)

Partita bella e divertente a Marassi, vinta alla fine dagli azzurri grazie alle reti di Mertens e Lozano: momentaneo pareggio di Goldaniga.

Le reti e la sintesi video di Genoa-Napoli 1-2

La prima rete sarebbe di Elmas, ma l’arbitro annulla tutto per un tocco di mano di Manolas. Cassata al 31′ colpisce il palo a Meret battuto, grande sfortuna per il Genoa alla ricerca di punti salvezza. Il risultato cambia al 45′, poco prima del duplice fischio, grazie alla splendida rete di Mertens. All’intervallo però il Genoa non si lascia abbattere trova il pareggio in apertura di secondo tempo con Goldaniga. Il risultato finale viene deciso da un gol di Lozano, apparso sempre più in palla e desideroso di conquistarsi un posto a Napoli anche l’anno prossimo.

LA SINTESI NEL DETTAGLIO ED IL TABELLINO DELLA GARA