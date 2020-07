Genoa-Napoli 1-1, gol di Goldaniga: è il pareggio (VIDEO)

Dopo il vantaggio di Mertens, in apertura del secondo tempo arriva il pareggio di Goldaniga: il Genoa non molla, alla ricerca disperata di punti salvezza.

La rete di Goldaniga in Genoa-Napoli

Gli uomini di Nicola patiscono caldo e tasso tecnico inferiore rispetto agli avversari, ma non mollano e dopo un primo tempo in grande difficoltà, trovano il pari nella seconda frazione, dopo pochi secondi. Merito della reta di Goldaniga. Su un corner dalla destra il difensore milanese è il più rapido e batte Meret di testa dopo un perfetto terzo tempo. Rammarico per gli ospiti, che avevano concesso il calcio d’angolo in maniera in po’ ingenua.