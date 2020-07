Genoa-Napoli 0-1, splendido gol di Dries Mertens (VIDEO)

Dopo aver passato un tempo interto a cercato il vantaggio contro il Genoa, il Napoli lo trova con Mertens sul finire del primo tempo: pregevole il tiro a giro del belga.

La rete di Mertens porta in vantaggio il Napoli contro il Genoa

Partita ricca di emozioni al Ferraris, il cui il risultato si sblocca la 45′: Lorenzo Insigne riceve palla al limite dell’area, potrebbe tirare ma preferisce servire il belga, che in quel momento si trova in area, sulla sinistra. Il brabantino non ci pensa due volte: controllo e tiro a giro sul secondo palo, con Perin che può soltanto sfiorare il pallone prima di vederlo finire in rete.