Fiorentina-Cagliari 0-0, risultato e tabellino: gol annullato a Simeone – LIVE

Si sta svolgendo la sfida tra viola e rossoblu cominciata alle 19:30. Tante le emozioni al Franchi, latitano i gol per il momento.

Il risultato di Fiorentina-Cagliari

La prima emozione del match è una rete annullata al Cholito Simeone: suggerimento in profondità di Lykogiannis, l’attaccante non sbaglia, ma la sua rete viene annullata per fuorigioco dopo l’intervento del VAR. Decisamente meglio il Cagliari in avvio: ripartenza manovrata della squadra di Zenga, Nainggolan allarga per Rog che scarica il destro dalla distanza, palla fuori. Col passare dei minuti però la Fiorentina si fa più solida e comincia a macinare gioco. Al 32′ Lirola lascia partire un destro dopo essere stato lanciato in profondità da Ribery: Cragno sicuro in presa. Al 39′ palo di Duncan: stavolta il portiere non avrebbe potuti nulla sulla conclusione dalla distanza del centrocampista. Diversamente invece accade al 45′, quando l’estremo difensore salva in maniera spettacolare sull’altrettanto spettacolare tiro di Ribery da posizione defilata.

IN AGGIORNAMENTO

Il tabellino della partita

FIORENTINA (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Venuti, Duncan, Badelj, Lirola; Chiesa, Vlahovic, Ribery. All. Iachini

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Birsa, Nainggolan, Rog, Mattiello; Joao Pedro, Simeone. All. Zenga

Ammoniti: Chiesa (F)