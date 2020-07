Fiorentina-Cagliari, Nainggolan parla del suo futuro e del mercato

Il centrocampista dei rossoblù, Radja Nainggolan, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky ‘ dopo il pareggio contro la Fiorentina.

Le parole di Nainggolan dopo Fiorentina-Cagliari

Terminata la partita tra Fiorentina e Cagliari, il centrocampista belga Radja Nainggolan ha parlato davanti alle telecamere ‘Sky‘. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Credo che il pareggio sia il risultato più giusto. Entrambe le squadre hanno avuto grandi occasioni. Nel secondo tempo abbiamo meritato di più. In questo periodo che si gioca ogni tre giorni è molto difficile, fortuna che il campionato sta per terminare. Il nostro obiettivo è quello di migliorare la classifica, ci sono alcune squadra davanti a noi e speriamo di superarle. Il mio futuro? Ripeto, sono dieci anni che parlano di me che voglio cambiare squadra. Da quando sono ritornato al Cagliari sto ritrovando il piacere di giocare a calcio, anche se non sono più giovane. Mi sto divertendo e per il prossimo anno ci penserò. Preferenze? Non ne ho, mi voglio divertire. Ribery? Non mi stava convincendo ad andare alla Fiorentina (ride), è un grande campione ed averlo affrontato quest’oggi mi riempie di orgoglio perché è un fuoriclasse. Giocare con i campioni è sempre bello”.

