Daniele De Rossi è pronto a tornare in campo, questa volta da allenatore: l’ex calciatore di Roma e Boca Juniors sembrava vicino alla Fiorentina ma ha spiegato dove sogna allenare.

De Rossi, altro che Fiorentina: “Voglio allenare il Boca”

In un’intervista rilasciata a La Nacion, l’ex capitano della Roma ha parlato della volontà di allenare un grande club di caratura internazionale: il Boca Juniors. L’ex giallorosso ha chiuso in Argentina la carriera da allenatore e sogna di sedersi in panchina alla Bombonera.

“Ho in testa di tornare come allenatore del Boca Juniors. Potrei essere l’ultimo della lista, ma la mia idea è quella. Se le cose fossero andate bene, avrei già incontrato Burdisso che avrebbe iniziato la mia carriera di allenatore. Il giorno in cui ho firmato la risoluzione ero negli uffici della Bombonera e improvvisamente ho alzato la testa e la Copa Libertadores era lì, in una vetrina. E mi sono detto: “Non ho lasciato quello che potevo lasciare da calciatore, non ho lasciato nulla, ecco perché voglio tornare come allenatore perché questa squadra è nel mio cuore“. Le svolte della vita lo diranno, ma il mio desiderio è quello di guidare il Boca. Ho già detto a Paolo Goltz che lo voglio come assistente di campo“.

Sfuma il sogno di Commisso?

Niente da fare, quindi per la Fiorentina che sogna di averlo in panchina la prossima stagione? Non affatto! Le possibilità che inizi la sua avventura in Italia restano ma c’è da caopire se sarà subito Fiorentina o se tornerà addirittura alla Roma come allentore della Primavera.

