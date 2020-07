Calciomercato Napoli, non si molla un difensore di Serie A

Il Napoli continua ad essere a caccia di nuovi rinforzi, e stando alle ultime indiscrezioni, la squadra azzurra starebbe pensando ad un nuovo colpo in difesa. Nel mirino ci sono diversi giocatori, e uno di questi è certamente Pezzella.

Mercato Napoli: colpo Pezzella, concorrenza Valencia

Pezzella è un giocatore che piace tanto al Napoli, e questo lo si era già intuito qualche mese fa, quando la squadra azzurra provò a convincere la Fiorentina a lasciarlo partire. Poi la permanenza a Firenze, con un interesse dei partenopei che però non è mai calato con il passare del tempo. Il colpo può essere ancora in canna, ma stavolta con un ostacolo in più: la concorrenza del Valencia. La squadra spagnola starebbe sondando l’argentino per la difesa, e si dice pronta a sfidare il Napoli nella rincorsa di mercato. Un duello che può partire già dalle prossime settimane. Questa la notizia riportata da cm.com.

Colpo Pezzella: quanto costa?

Il Napoli ci proverà per Pezzella, ma la Fiorentina, ed in particolare il patron Commisso, difficilmente si lasceranno convincere tanto facilmente. Il prezzo continua ad aggirarsi intorno ai 15-20 milioni di euro, un prezzo abbastanza alto, e che farebbe vacillare la squadra azzurra. L’esperienza e la leadership dell’argentino però, continuano ad essere caratteristiche molto suggestive.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Napoli: arriva la decisione di Osimhen, la conferma dell’agente