Il Napoli lavora per il futuro. Cambia l’attacco azzurro già per la prossima stagione. Arkadiusz Milik ha rifiutato il rinnovo proposto dal presidente Aurelio De Laurentiis ed è pronto per essere ceduto, su di lui Juventus e Tottenham su tutti. Per questo nell’ultimo mese il ds Cristiano Giuntoli si è mosso per trovare il sostituto ideale per il gioco di Gennaro Gattuso. Scelto Victor Osimhen, attaccante classe 1998 del Lille. C’è l’offerta e ora anche l’intesa

Osimhen-Napoli, le ultime notizie

Nel giorni scorsi il calciatore è addirittura stato a Napoli con la fidanzata i suoi agenti per trattare da vicino con il Napoli e conoscere la città. Incontrato Gattuso e poi De Laurentiis, l’offerta è stata presentata. Victor Osimhen però sogna sin da piccolo di approdare in Premier League e ora prende ancora tempo. Intanto, gli azzurri ora hanno trovato in linea di massima anche l’accordo con il club francese che è pronto a cedere il calciatore.

Napoli, Osimhen pronto ad accettare gli azzurri

Secondo le ultime notizie riportate dal giornalista Ciro Venerato di Rai Sport a CalcioNapoli24 Live, l’entourage del calciatore ha confermato che non ci sono nessun tipo di offerte da parte della Premier League e che alla fine Osimhen si convincerà ad accettare il Napoli. Ormai è solo questione di tempo, i prossimi giorni saranno quelli decisivi.