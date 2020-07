Calciomercato Napoli, Mertens trattiene Callejon

Al termine della vittoria contro il Genoa, Dries Mertens si è fermato davanti alle telecamere di Sky sottolineando l’importanza del gesto di José Maria Callejon.

Mertens elogia Callejon a Sky

Vittoria convincente del Napoli contro il Genoa, la commenta Mertens nel postpartita: “Stiamo facendo meglio il lavoro, sappiamo un po’ di più quello che dobbiamo fare. Anche la forma fisica sta migliorando. Esultanza per Callejon? Se la merita. Ho giocato con lui 7 anni e sapere che può andare via è triste. Gioca qui perché lo fa per la maglia, è un esempio straordinario, poteva andare in vacanza, invece ha deciso di restare qui e lottare con noi. Una scelta positiva, bisogna parlarne“.