Calciomercato Napoli, Giuntoli smentisce un accordo fatto. C’è anche un addio

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli è intervenuto davanti alle telecamere di Sky Sport poco prima del fischio iniziale della gara contro il Genoa.

Napoli, Giuntoli: “Non c’è accordo con Lille e Osimhen”

Dato uno sguardo alle formazioni ufficiali, è tempo delle dichiarazioni dei protagonisti. Parla il dirigente degli azzurri: “Abbiamo sempre grandi motivazioni, se vogliamo stare a certi livelli dobbiamo avere forza e personalità e vincere le prossime partite. Osimhen? Per ora non c’è trattativa. Non abbiamo nessun accordo, né con il club né con il calciatore. Siamo in corsa, come dimostrato dal fatto che è venuto a vedere la città per vedere alcune cose. Questo non sngnifica che Milik andrà via. Juventus sul polacco? Non lo sapevo, ma non sarebbe una sorpresa perché è un bravo calciatore. Non ha rinnovato, per questo non è una sorpresa che ci siano i grandi club su di lui, stando così le cose va verso l’addio. Partono anche Allan e Koulibaly? Siamo a maggio, viviamo una fase di immobilità, il brasiliano non si è svalutato, fa il titolare ovunque. Lo farebbe anche qui, non fosse per i problemi fisici. Rinnovi? Siamo impegnati su quelli di Zielinski, Maksimovic, Di Lorenzo, Mario Rui, Elmas. A breve arriveranno gli annunci ufficiali“.