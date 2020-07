Mercato Monza, per l’attacco spunta un ex Fiorentina e Manchester United

Dopo il grande ritorno in Serie B, Adriano Galliani e Silvio Berlusconi sognano il grande colpo da regalare ai suoi tifosi.

E se Pepito Rossi ripartisse dalla B?

Per il momento è solo fantamercato, ma sognare non costa nulla. Giuseppe Rossi potrebbe ritornare ben presto a giocare in Italia. Attualmente milita nel Real Salt Lake, nella Major League Soccer americana. Infatti il Monza di Galliani e Berlusconi avrebbe pensato all’ex Parma per l’attacco dei biancorossi. Da considerare, però, i numerosi infortuni che hanno danneggiato non poco il calciatore.

Cristian Brocchi, mister del Monza, approverebbe il suo acquisto. La squadra lombarda non vuole smettere di stupire e sembra chiaro a tutti la sua intenzione di approdare in Serie A quanto prima, magari disputando un bel derby contro il Milan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di oggi martedì 7 luglio

Se Rossi dovesse sfumare, per l’attacco si punta Coda

Se dovessero scaturire problemi di natura fisica sull’acquisto del calciatore, il Monza ha già pronto il ‘Piano B‘. Si tratta di Massimo Coda, da pochi giorni ex attaccante del Benevento. Ha contribuito con i suoi gol al ritorno della squadra sannita nella massima serie, ma non ha voluto rinnovare il contratto perché in cerca di altre sfide e nuovi stimoli. C’è da battere la concorrenza del Bari di Luigi De Laurentiis che è pronto ad affrontare i play-off di Serie C.