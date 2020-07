Calciomercato Milan, Sarr lascia il Nizza (UFFICIALE)

Malang Sarr, difensore francese classe 1999, è considerato uno dei migliori giovani talenti nel suo ruolo. Già nel 2016 fu inserito nella lista del The Guardian dei migliori sessanta calciatori nati nel suo anno. Il calciatore è stato accostato a Milan e Inter negli ultimi mesi e ora potrebbe arrivare come gran colpo a costo zero, si è appena separato ufficialmente dal Nizza.

Milan, sfida per Sarr con l’Inter: ora è ufficialmente svincolato

Il giovane Malang Sarr ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il Nizza all’età di 21 anni, aspettando la chiamata di un grande club. L’intenzione del calciatore è quella di lasciare la Francia, con tanti di loro sulle su tracce. Su tutti ci sono Inter e Milan, che seguono da tempo il calciatore e ora potrebbero approfittarne ancora di più per acquistarlo a parametro zero. Tanti i contatti con lui e i suoi agenti nel corso delle ultime settimane. Intanto, bisognerà fare i conti anche con lo Schalke 04, altro club fortemente interessato al calciatore francese.

Calciomercato Serie A: Milan e Inter, è sfida per il giovane Sarr

Il calciatore ha mandato un messaggio sui propri profili ufficiali social d’amore verso il Nizza e la città di Nizza. Ora però per lui si aprono nuovi scenari per una lunga carriera. Intanto, l’annuncio ufficiale dell’addio è stato reso noto anche dal club francese attraverso il proprio sito ufficiale. La Serie A è pronto ad accoglierlo, con le milanesi che si fanno battaglia.