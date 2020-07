Calciomercato Milan: per Tonali arriva la svolta

Milan, a sorpresa Sandro Tonali potrebbe scegliere i rossoneri e non i nerazzurri. E’ cominciato, infatti, il derby di mercato con l’Inter.

Milan, per Tonali pressing dei rossoneri

L’inizio dell’era Rangnick si avvicina per il Milan e tutto ora potrebbe cambiare. La società per tornare in Champion League dovrà passare anche dal calciomercato. Il Milan, per l’estate, avrà a disposizione un budget di 75 milioni aò metto poi delle cessioni.

A sorpresa, come riportato da Sky Sport, il Milan si sarebbe inserito per Tonali. Il manager tedesco per il suo centrocampo, infatti, avrebbe individuato tra i possibili rinforzi anche Sandro Tonali.

Per questa ragione il Milan starebbe pianificando l’assalto al gioiellino del Brescia. Quello di Tonali, in effetti, sarebbe l’investimento perfetto per età ed ingaggio. Per questo il nome in cima alla lista.

Milan, su Tonali c’è l’Inter

Per arrivare al calciatore, tuttavia, bisognerà superare la concorrenza dell’Inter. Si prospetta, dunque, un possibile derby di mercato all’orizzonte, visto che il club di Ausilio e Marotta ha l’accordo con il giocatore. Tuttavia ai nerazzurri manca ancora l’intesa con Cellino (la Juve invece è in stand-by) e Tonali non direbbe ‘no’ ad un’offerta rossonera per questa ragione ci sarebbe ancora margine per trattare così come per il rinnovi di Ibra.