Calciomercato Milan, l’obiettivo viene mandato in isolamento

La prossima stagione per il Milan sarà molto importante. I rossoneri partiranno con un nuovo progetto e potrebbe tornare l’entusiasmo perso in questi anni. Intanto, la società è alla ricerca di una punta per il futuro visto che Zlatan Ibrahimovic dirà addio. Tra i tanti nomi c’è la prima scelta che resta Luka Jovic del Real Madrid. Intanto, ci sono nuovi problemi per la punta serba.

Milan, si tratta per Jovic con il Real Madrid

Il Milan sta trattando con il Real Madrid per l’acquisto di Luka Jovic da diversi mesi. I rossoneri vogliono formare nuovamente la coppia Rebic-Jovic che in Germania all’Eintracht Francoforte hanno dato spettacolo. La distanza resta quella economica, con il calciatore che dovrà ridursi l’ingaggio e con il Real Madrid che vorrebbe monetizzare, ma possibile che si vada verso la chiusura di un prestito biennale più riscatto.

Milan, Jovic finisce in isolamento dopo i contatti con un amico positivo al Covid 19

Intanto Luka Jovic finisce nuovamente nei guai. Il calciatore che volò in Serbia violando la quarantena è stato ancora una volta messo in isolamento dal Real Madrid. Come riportato da El Chiringuito TV, l’attaccante serbo starà lontano dai propri compagni dopo essere entrato in contatto con un amico che è risultato poi positivo al Coronavirus. Il calciatore si è già sottoposto al primo tampone che però ha dato esito negativo.