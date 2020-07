Il Sergente Milinkovic-Savic potrebbe essere il sacrificato speciale del calciomercato della Lazio. Piace a mezza Europa e ben presto potrebbe arrivare l’offerta che farà vacillare Claudio Lotito.

Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic verso il Chelsea

Le prestazioni di Milinkovic-Savic non sono affatto passate inosservate in tutta Europa e l’estate potrebbe essere incandescente per il centrocampista della Lazio. C’è il Chelsea che sembra essere fortemente interessato al serbo e dopo gli acquisti di Ziyech e Werner, i Blues sono pronti al super colpo a centrocampo. Le ultime due sessioni di mercato sono state infruttuose per la squadra di Stamford Bridge a causa dello stop dovuto al Fair Play Finanziario e ora Roman Abrahmovic si appresta a tornare tra i protagonisti, anche in vista della prossima Champions League.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NEWS DI MERCATO

Milinkovic in Blues: è un pallino di Lampard

Secondo quanto riporta il Mirror, i Blues pensano di essere in netto vantaggio sulle concorrenti per Milinkovic. Lo segue, da tempo, anche il PSG ma i rapporti tra la dirigenza del Chelsea e Mateja Kezman, agente di Milinkovic-Savic sono ottimi. E’ anche un ex compagno di squadra di Frank Lampard e ciò potrebbe favorire lo sviluppo della trattativa. La Lazio, però, si sa, non si accontenta. Claudio Lotito chiede almeno 80 milioni per cedere il serbo e non si accontenterà di cifre minori, come ha già ampiamente dimostrato in passato.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Napoli, Giuntoli smentisce la trattativa per Osimhen

Mercato Fiorentina, Pradè annuncia il futuro di Ribéry