Calciomercato Juventus: scambio con il City

Juventus, pronto uno scambio con il Manchester City in estate? Come riportato da calciomercato.it, il club inglese vorrebbe proporre un centrale per arrivare a Bonucci.

Calciomercato Juventus: Bonucci al City, ecco chi arriva

La Juventus riflette dopo la gara di ieri. Sarri potrebbe cambiare qualcosa in difesa dove Bonucci non è sembrato impeccabile nella partita giocata dai bianconeri a San Siro.

Ma la vera notizie è un’altra e riguarda il futuro del centrale. Leonardo Bonucci, infatti, potrebbe andare via dalla Juventus.

Il difensore ex Inter, Bari e Milan ieri ha fatto registrare una prestazione decisamente negativa. Il perno della nazionale ha già compiuto 33 anni ed i bianconeri potrebbero pensare di ringiovanire la rosa.

Sul centrale, infatti, da tempo c’è il Manchester City di Pep Guardiola che non ha mai fatto segreto di essere un grandissimo estimatore di Bonucci.

Juve: Stones sul tavolo

Non è escluso che il manager spagnolo possa tornare all’attacco in estate ma c’è di più. Per arrivare al calciatore i Citizens potrebbero offrire il cartellino di John Stones. Guardiola ha aperto a un suo addio (“Ne parleremo a fine stagione, voglio il meglio per lui”) e secondo la stampa inglese nella prossima stagione il difensore potrebbe andar via.

In questo momento però, la Juve non sembrerebbe convinta dalla contropartita e vorrebbe solo soldi. In caso di scambio, infatti, ai bianconeri interesserebbero più Mendy e Gabriel Jesus, ovviamente aggiungendo poi anche una parte cash.