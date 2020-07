Gigi Buffon, portiere e bandiera della Juventus, si è legato nelle scorse settimane ai bianconeri ancora per un altro anno. L’età è soltanto un numero, è vero. Il portiere italiano all’età di 42 anni è ancora in campo ad altissimi livelli con la maglia della Juve e continuerà a farlo fine a 43 inoltrati. Intanto, il suo futuro resterà sempre bianconero, perché dopo il ritiro al calcio giocato potrebbe percorrere una nuova strada.

Juventus, Buffon il prossimo allenatore?

Un ruolo da dirigente come successo per Nedved e poi Barzagli (che da pochi mesi ha lasciato per godersi di più la famiglia). Ma il ruolo di Buffon alla Juve potrebbe essere un altro. Il suo agente è convinto che il portiere italiano negli anni ha raggiunto la maturità giusta per poter allenare e anche grandi squadre, in questo caso si tratta proprio della Juventus. Il giocatore ancora non si è mai espresso sull’argomento ma ora ha solo tanta voglia di continuare a giocare per la maglia bianconera.

Prossimo allenatore Juventus, c’è Buffon per il suo agente

Il suo agente, Silvano Martina, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli nelle ultime ore. L’agente storico del calciatore della Juventus ha chiaramente detto senza giri di parole che Gigi una volta finita la carriera da calciatore dovrà cimentarsi in quella da allenatore, per le conoscenze di calcio, l’esperienza e le capacità di gestire grandi spogliatoi. Per Martina lo stesso Buffon potrebbe allenare un giorno senza problemi la Juventus.