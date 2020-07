Calciomercato Juventus, Milik vicinissimo: conferme sullo scambio

La Juventus punta un attaccante, ed in particolare punta Arek Milik. Il centravanti polacco è da un po di tempo l’obiettivo principale dei bianconeri, e in queste ultime ore pare si sia arrivati ad un punto di svolta.

Mercato Juventus: Bernardeschi al Napoli, Milik in bianconero

Milik non è di certo un obiettivo facile, specie se si pensa alle richieste di De Laurentiis. Il patron azzurro chiede 50 milioni di euro, ed è per questo che la Juventus ha provato ad intavolare la trattativa con la formula di uno scambio. Affare che potrebbe effettivamente andare in porto, e questo lo conferma anche Tuttosport: sembra infatti che Juve e Napoli si stiano accordando su uno scambio con Bernardeschi, e che porterebbe invece Milik a Torino. Quest’ultimo non vuole rinnovare con gli azzurri, mentre l’esterno ex viola sarebbe un profilo molto gradito per sbloccare l’operazione. Pista caldissima, da qui a breve potrebbero arrivare ulteriori novità.

Milik-Napoli: accordo e cifre

La Juventus è ormai molto vicina a Milik, e le intenzioni dell’attaccante continuano ad essere quelle di andare a giocare a Torino. Il Napoli si sta rassegnando all’idea, e con molte probabilità si accontenterà di qualche contropartita. Intanto l’accordo con il giocatore c’è già, così come qualche idea sulle cifre.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, accordo con Milik: le cifre dell’operazione