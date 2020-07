Calciomercato Juventus, arriva la decisione su colpo Havertz

La Juventus vuole rinforzarsi in vista della prossima stagione, e nel corso di queste ultime settimane la squadra bianconera ha messo nel mirino vari campioni, molti di questi giovani e talentuosi. Uno dei più interessanti è Kai Havertz, sul quale ci sono stati diversi sondaggi. Ora pare sia arrivata una decisione.

Ultime Juventus: Havertz verso il Chelsea, chiederà la cessione

Il futuro di Havertz appare ancora molto incerto, ma rispetto a qualche tempo fa, il tedesco pare abbia preso diverse decisioni. La prima è ovviamente quella di lasciare il Bayer Leverkusen, squadra che gli ha dato tanto, ma che non può portarlo ai massimi livelli. La seconda decisione riguarda la sua prossima destinazione, sempre più orientata verso la Premier, più precisamente zona Londra. Ebbene il nazionale tedesco gradirebbe la pista Chelsea, un club che può farlo crescere e che soprattutto può permetterselo. La Juventus invece no, specie dopo i colpi Arthur e Kulusevski. La pista è destinata a sfumare, così come riportato da cm.com.