Calciomercato Juventus, sfida all’Inter per un attaccante

La Juventus continua il suo calciomercato, e nel corso di queste ultime settimane la squadra bianconera sta valutando diversi nomi per l’attacco. La permanenza di Higuain è da escludere, ed è per questo che servirà un sostituto di alto livello.

Ultime Juventus: anche i bianconeri su Dzeko

Un mercato in continuo movimento quello di Serie A, dove la Juventus si starebbe attivando a caccia di un nuovo bomber. I nomi circolati ultimamente sono stati tanti, ma pare che nelle ultime ore se ne sia aggiunto un altro molto interessante: Edin Dzeko. Il bosniaco è uno degli imprescindibili per la Roma, ma già in questo ultimo periodo si era vociferato di una sua possibile partenza. I bianconeri, stando a quanto riportato da Tuttosport, starebbero valutando il centravanti come alternativa a Milik. Occhio però alla concorrenza dell’Inter, altra grandissima pretendente sul giocatore: Conte lo reputa uno dei suoi preferiti per quel ruolo, che possa scattare un derby di mercato?

Juventus: Dzeko è un’opzione, Milik è il preferito

Dzeko può essere un’idea concreta per l’attacco bianconero, ma ad oggi resta solo una suggestione. E’ ormai chiaro ed evidente di come l’obiettivo principale sia Milik, per il quale sono stati già fatti degli importanti passi in avanti. Ormai è questione di tempo: presto si conoscerà il prossimo colpo.

