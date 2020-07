Il calciomercato della Juventus potrebbe vivere momenti molto particolari nelle prossime settimane: c’è la volontà di Florentino Perez di riportare Cristiano Ronaldo al Real Madrid.

Calciomercato Juventus, Perez vuole Cristiano Ronaldo

Stando al portale spagnolo Don Diario, Florentino Perez avrebbe infatti confessato alla famiglia che Cristiano Ronaldo sarebbe ancora l’assoluto protagonista dei suoi Blancos, di fatto rimpiangendo la sua cessione. Il campione portoghese della Juventus è tornato a segnare con la media di un gol a partita anche dopo il lockdown. I 100 milioni incassati dalla sua cessione, non sembrano aver messo fine alla volontà di vedere il portoghese di nuovo in maglia bianca. La volontà della Juventus, chiaramente, è quella di trattenere il cinque volte pallone d’oro.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO SU TUTTE LE NEWS DI MERCATO

Ronaldo al Bernabeu per vincere ancora

Ad oggi Cristiano Ronaldo sta tenendo un rendimento altissimo e Florentino Perez starebbe pensando seriamente alla “pazzia” di riportarlo al Santiago Bernabeu per continuare a vincere insieme. I Galacticos in questo momento sono primi in classifica in Liga e ancora in corsa per la Champions League, anche se dovranno vedersela con il Manchester City di Pep Guardiola.

Potrebbero interessarti anche

Calciomercato Napoli, Giuntoli smentisce la trattativa per Osimhen

Mercato Fiorentina, Pradè annuncia il futuro di Ribéry