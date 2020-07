Calciomercato Juventus: colpo a centrocampo “a rate”

Juve, ora si fa sul serio. Il mercato dei bianconeri sta per entrare nel vivo. Come riportato da Tuttosport ci sarebbe un nome in cima alla lista dei desideri di Sarri.

Juventus, c’è Jorginho nel destino

Sembrava una trattativa destinata a non concretizzarsi, ed invece le cose per la Juve potrebbe andare meglio del previsto. Un’altra spinta verso il passaggio dell’italo brasiliano alla Juve arriva dal Chelsea.

La quinta panchina consecutiva e anche più forte delle altre. Jorginho anche ieri sera non ha giocato dal primo minuto. Il centrocampista è stato sempre convocato dopo la ripresa post Covid-19 (in una era squalificato).

Al suo posto Lampard ha spostato N’Golo Kante (fino a marzo mezzala): un giocatore fortissimo, con caratteristiche molto diverse. Quella del tecnico sembra un cambio di strategia. Lampard ha maturato la convinzione che nel suo Chelsea davanti alla difesa vuole un uomo come Kanté e non uno come Jorginho. La conferma è arrivata ieri in casa del Crystal Palace: assente il francese per un problema fisico, al suo posto ha giocato Gilmour.

Juve, ora il colpo è possibile

Il calciatore, tuttavia, rientrerebbe invece nei piani Maurizio Sarri, dopo esserne stato al centro già nel Napoli e poi nel Chelsea.

Per chiudere il colpo servirà diplomazia. Per giunta i rapporti con il Chelsea e la plenipotenziaria Marina Granovskaia sono ottimi da anni.

Il problema è che per Jorginho i Blues chiedono almeno 40 milioni (lo hanno pagato 60 nel 2018) e la Juventus in questo mercato post-Covid non ha molto in cassa. Servirà creatività, magari un’operazione alla Cuadrado con un acquisto a rate: due stagioni in prestito per evitare minusvalenze al club londinese e consentire a quello bianconero di abbattere i costi.