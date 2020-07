Calciomercato Juventus: asta col City per il bomber della Premier League

La Juventus dirà addio a Gonzalo Higuain quasi sicuramente a fine stagione, per questo i bianconeri puntano ad un nuovo bomber d’attacco o un esterno per far si che Cristiano Ronaldo riesca a spostarsi definitivamente in posizione centrale. Intanto, i bianconeri hanno da sempre gli occhi puntati in Premier League. Per questo uno dei vari obiettivi è Adama Traore del Wolverhampton.

Juventus, occhi sugli attaccanti: c’è Adama Traore del Wolves in Premier League

Adama Traore, esterno d’attacco spagnolo del Wolverhampton, è un classe 1996 con un contratto in scadenza nel 2023. La valutazione del calciatore dei Wolves si aggira intorno ai 30-40 milioni di euro e la Juventus ci pensa sul serio. Sul calciatore tra i più fisici e veloci del mondo del calcio attuale ci sono anche altri club, come lo stesso Manchester City in Premier League. Intanto, Pratici continua a seguirlo da vicino come possibile colpo in attacco. Douglas Costa e Federico Bernardeschi potrebbero ritrovarsi ad andare via a fine stagione.

Juventus è asta col Manchester City per Adama Traore

A rivelare di una possibile asta tra Juventus e Manchester City è stata la nota emittente televisiva ESPN. Lo spagnolo tra i due club potrebbe decidere di cambiare campionato e quindi approdare in Serie A, inoltre la Juventus ha il vantaggio Champions League, dato che il Manchester City è stato fatto fuori dalle coppe europee per i prossimi due anni a causa del fair play finanziario. In questa stagione ha messo a segno 6 gol e 12 assist.