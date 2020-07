Calciomercato Inter: spunta un ex Juventus

Inter, nome a sorpresa per l’attacco. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport i nerazzurri sarebbero pronti a prendere il croato e riportarlo in Italia in estate

Inter: Mandzukic può arrivare a settembre

La lista degli acquisti di Antonio Conte potrebbe prevedere una novità assoluta per il ruolo di attaccante.

L’Inter potrebbe prendere un calciatore che l’a.d. Beppe Marotta conosce bene, ovver Mario Mandzukic. L’attaccante si è appena svincolato – tre giorni fa – dall’Al Duhail, club di Dohel nel quale ha militato dopo la Juventus.

La punta vorrebbe tornare in Serie A, dopo gli anni alla Juventus. Tra le pretendenti ci sarebbe anche l’Inter.

Il legame tra Marotta e Mandzukic è storia nota. Il nome dell’a.d. come quello di Allegri era finito nei ringraziamenti del croato dopo l’addio alla Juventus. Il fatto che sia svincolato per i nerazzurri è un’occasione che il club non vuole farsi scappare.

A Conte è mancato quest’anno un vice Lukaku: era una richiesta ben precisa fatta in estate e a gennaio ma sfumati Llotente e Giroud, alla fine non è arrivato una grande nome.

È evidente che non sarà Esposito a ricoprire il ruolo di quarta punta: servirà un altro tipo di giocatore, magari di esperienza.

Inter, Mandzukic il nome giusto

Mandzukic, 34 anni, rientra nel filone dei giocatori a lungo cercati dall’Inter, lo scorso anno. Ora Marotta deve scegliere e sta valutando anche il futuro di Sanchez. Sembra però che il Manchester United non sia disposto a trattare e chieda i soldi del cartellino.