Il calciomercato dell’Inter si è infiammato settimana dopo settimana e dopo l’acquisto di Hakimi dal Real Madrid, i nerazzurri sono pronti a chiudere il secondo colpo.

Calciomercato Inter, accordo con il Chelsea per Emerson Palmieri

Dal Chelsea è in arrivo Emerson Palmieri, esterno sinistro di difesa richiesto da Antonio Conte per porre fine ai problemi palesati nelle ultime gare. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, i due club avrebbero raggiunto un principio d’accordo sui 25 milioni di euro tra prestito ed obbligo di riscatto. I contatti già avviati si sarebbero ulteriormente intensificati nelle ultime ore, con gli intermediari che sono al lavoro per chiudere entro breve l’operazione. Antonio Conte, dunque, sistema subito le fasce laterali in vista della prossima stagione.

Inter-Emerson: c’è il sì

Il calciatore ha già dato disponibilità al trasferimento in nerazzurro dopo due stagioni a Stamford Bridge. Vuole tornare in Serie A e mettersi a disposizione di Antonio Conte, visto il progetto vincente della squadra nerazzurra. Sa che può essere determinante nello scacchiere nerazzurro e ha intenzione di prendersi la Nazionale Italiana, passando proprio dalla Serie A.

