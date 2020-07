Calciomercato Inter: Conte chiede il campione del Chelsea

Inter, Conte ha un sogno e gioca nel Chelsea. Come riportato da Tuttosport, per il ruolo di centrocampista il primo della lista di Antonio Conte è Kantè del Chelsea.

Inter, Kantè il preferito di Conte

Il club nerazzurro in estate vuole èfare le cose in grande. Il desiderio di Antonio Conte per l’Inter della prossima stagione è quello di completare l’organico. Per farl oservirebbe un calciatore in attacco ed uno a centrocampo in possesso di personalità e sostanza. Oltre al probabile rientrante Nainggolan ed alle suggestioni Kessie, Vidal ed Allan, i nerazzurri pensano a N’Golo Kanté. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il francese sarebbe la prima richiesta di Conte. Proprio il suo innesto a Londra permise ai Blues di laurearsi campioni di Inghilterra al primo anno dell’era Conte.

Inter, con il Chelsea si tratta per Emerson Palmieri

Intanto i nerazzurri trattano proprio con i Blues il passaggio di Emerson Palmieri in Italia. Il terzino brasiliano si avvicina a grandi passi all’Inter. Dopo Hakimi sarà lui, con ogni probabilità, il secondo innesto in corsia. Questa volta mancina.

L’Inter sta aspettando il momento buono per chiudere con gli inglesi. La valutazione del calciatore ad oggi oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro, il giocatore avrebbe già accettato la destinazione. Per questa ragione l’Inter, in quel settore, al momento non sta prendendo in esame altre strade.