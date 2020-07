Calciomercato Inter: colpo incredibile dal Napoli

Inter, alla fine il campione potrebbe arrivare dal Napoli. Come riportato da Tuttosport, il club nerazzurro lavora per il mercato estivo.

Inter, è Allan l’obiettivo nascosto

La società milanese avrebbe messo nella lista dei suoi obiettivi anche il brasiliano del Napoli Allan.

Il centrocampista, dopo aver sfiorato il Psg nel gennaio 2019, sembra ad un passo dall’addio.

Il brasiliano non più titolare inamovibile per gli azzurri e, complici anche gli infortuni, andrà via in estate anche perchè fu proprio lui uno dei porta bandiera dell’ammutinamento post Salisburgo.

Per cederlo, De Laurentiis chiede 35-40 milioni, ma se il Napoli accettasse ancora la moneta di scambio Vecino, allora l’operazione per l’Inter potrebbe decollare.

Inter, lo stipendio si Allan è un fattore

Allan potrebbe arrivare a Milano e diventare l’innesto di qualità e quantità chiesto da Conte, il brasiliano percepisce 2 milioni e non chiederebbe ingaggi alla Lukaku. Sul calciatore, tuttavia, c’è anche la Juventus. Allan nella graduatoria di Conte occupa un posto importante sul podio delle preferenze, ma prima di lui resta Vidal. Il cileno ha ancora un solo anno di contratto col Barcellona e a fine annata potrebbe dire addio. L’Inter lo ha voluto sempre escludere dai discorsi per Lautaro Martinez, anche perchè il centrocampista a settembre non costerà più di 10-12 milioni.