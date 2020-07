Calciomercato: Giuseppe Rossi torna in Italia

Giuseppe Rossi ancora in Italia. Sembra non voler finire mai la carriere dell’attaccante italo-americano. Il calciatore, protagonista di una sfortunatissima carriera visto gli infortuni, non ha deciso di arrendersi.

Calciomercato: Giuseppe Rossi giocherà nel Monza

Come riportato da Tuttosport, il Monza sembra deciso a cercare il bis dopo la promozione in Serie B per lo storico approdo nella massima serie.

I nomi per il mercato del club brianzolo cominciano a diventare tanti. Infatti in biancorosso potrebbe approdare Giuseppe Rossi, che dopo i numerosi infortuni alle ginocchia è tornato a giocare a febbraio negli Stati Uniti con il Real Salt Lake.

In questi gironi riprenderà il torneo. Per la squadra allenata da Brocchi si tratterebbe di un colpo di esperienza. E dopo il piatto forte ecco una carrellata di rumors per diversi calciatori. Dopo le voci su Ibra e su Kaka, occhio al possibile innesto dagli USA. Se in forma, infatti, Giuseppe Rossi ha sempre dimostrato di avere grandi qualità in campo.

Monza, caccia al bomber

Il primo potrebbe essere Coda. Sull’attaccante del Benevento al Monza si è rifatto sotto con insistenza il Bari. Sul calciatore ci sarebbe anche il Vicenza, la squadra biancorossa della famiglia Rosso punta a dare maggiore esperienza all’ossatura che dovrà confrontarsi tra i cadetti.