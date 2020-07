Calciomercato Fiorentina, Pradé annuncia il futuro di Ribery

Franck Ribery è stato vittima di un episodio che ha scatenato la sua rabbia e addirittura portato ad affermare di voler lasciare Firenze. Il ds della Viola fa chiarezza sull’accaduto.

Fiorentina, Pradé blocca Ribery

Dato uno sguardo alle formazioni ufficiali, è tempo delle dichiarazioni dei protagonisti. Parla il dirigente dei toscani dopo il furto subito dal francese, ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Si è trattato solo di un malinteso, Franck è felice qui. Ho provato anche io quello che ha sentito lui, è un evento che ti colpisce. Ma è felice qui, della città, della gente. Di campioni ne abbiamo tanti, ma il loro essere campioni deve essere dimostrato sempre, soprattuto in campo. Sono contento della fatica e del sacrificio, sono convinto che il tempo li farà diventare degli uomini. Addio Pezzella? In questo momento l’impegno di un direttore sportivo è pensare al mini torneo che è diventata questa Serie A. Siamo una società che vuole crescere, che vuole essere un punto di arrivo e non un punto di partenza, col tempo vogliamo essere una società di prima fascia“.