Calciomercato Benevento: doppio acquisto dal Napoli

Il Benevento è tornato ufficialmente in Serie A e non vede l’ora di iniziare la prossima stagione. Il club campano non vuole commettere gli stessi errori di due anni fa e sta lavorando con Inzaghi, Foggia e Vigorito per mettere su la migliore rosa per il prossimo anno. Intanto il club campano potrebbe lavorare con il Napoli per rinforzarsi e acquistare calciatori in uscita dagli azzurri che non fanno più parte del progetto di Gattuso.

Benevento: doppio acquisto dal Napoli, ci sono Llorente e Younes

Il Benevento dovrà rinforzare il reparto offensivo per inserire in rosa calciatori esperti che possano aiutare il club ad ottenere alla prima stagione una salvezza tranquilla. Nel mirino per il reparto offensivo ci sono tanti calciatori, ma in particolare il ds Foggia guarda in casa Napoli, con Fernando Llorente e Amin Younes su tutti. I due calciatori sono in uscita dal club azzurro e De Laurentiis non si opporrà ad una loro cessione. Possibile operazione unica per un’affare doppio.

LEGGI ANCHE >>> Benevento, Mandzukic nel mirino

Benevento, Llorente e Younes dal Napoli: Foggia non smentisce

Mister Pippo Inzaghi ha dominato un campionato di Serie B con una squadra forte, ora però in Serie A tutto cambia. Il tecnico chiede esperienza e qualità e il ds Foggia è pronto ad accontentarlo. Il direttore sportivo ha individuato in Younes e Llorente gli uomini giusti come ha ammesso nelle recenti interviste. Il Napoli potrebbe lasciar partire i due calciatori per circa 15 milioni di euro totali.