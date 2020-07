Tra i migliori in campo nella gara contro la Juventus c’è Zlatan Ibrahimovic che, nel post gara, ha parlato del suo futuro. Ibrahimovic, poi, ha svelato anche il suo futuro, lanciando un messaggio importante ai tifosi per il prossimo calciomercato del Milan.

Ibrahimovic: “Se fossi venuto prima avremmo vinto lo Scudetto”

Un mese fa eri infortunato, oggi sei tornato benissimo anche se non sei giovanissimo. “No, sono vecchio e non è un segreto ma l’età è solo un numero. Mi sto allenando bene, oggi è la prima partita in cui ho giocato un po’ di più e spero di giocarne sempre più. Ora sto bene e cerco di aiutare la squadra in tutti i modi“.

Ti abbiamo visto dare tante indicazioni dalla panchina, pensi di fare l’allenatore? “No, sono allenatore, presidente e calciatore, faccio tutto insieme anche se mi pagano solo per giocare“.

Mesi fa Milan fragile, con te la squadra è migliorata, che ne pensi? “E‘ una fortuna per il club ma penso che se fossi arrivato ad inizio anno avremmo vinto lo Scudetto, questo è sicuro“.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic: “Non conosco il futuro ma mi dispiace per i tifosi”

Futuro? “Non lo so, vediamo cosa succede. C’è ancora un mese per divertirmi e poi ci sono cose che stanno succedendo qui che sono fuori controllo. Mi dispiace per i tifosi perché potrebbe essere l’ultima volta che mi vedono live. Se oggi ci fossero stati i tifosi si sarebbero divertiti tanto. Ma facciamo il nostro e siamo professionisti. Perché? Leggete tra le righe“.

Ti stai divertendo in questo Milan? “Sì, tanto. Dopo il mio infortunio sono andato in MLS per sentirmi vivo e ora voglio solo giocare. Non ho lo stesso fisico ma sono intelligente e so come giocare. Non ho lo stesso fisico di quando avevo 20 anni e lo so. Ma sono qui perché voglio aiutare i miei compagni, il club e i miei compagni, se non faccio la differenza non mi diverto“.

