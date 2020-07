Cagliari-Fiorentina, Carli: “Astori? Non riesco a parlare”

Marcello Carli, dirigente del Cagliari, è intervenuto davanti alle telecamere di Sky poco prima del fischio d’inizio della gara contro la Fiorentina. Una partita resa ancor più speciale dal ricordo di Davide Astori.

Le parole di Carli prima di Fiorentina-Cagliari

Dato uno sguardo alle formazioni ufficiali, è tempo delle dichiarazioni dei protagonisti. Parla il dirigente dei sardi, ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Il campionato poteva essere diverso per tutti. Anche nella partita della Juve l’abbiamo visto, i bianconeri sembravano in controllo, poi l’hanno persa. Non dobbiamo pensare a quello che era o sarà, ma dobbiamo pensare all’oggi. Facciamo tutti cose che non abbiamo mai pensato prima. Astori? Cagliari e Fiorentina sono state le sue squadre, è un ragazzo che ha lasciato un ricordo straordinario, questi sono i due posti dove il sentimento è ancora più forte, difficile commentare e difficile pensarci. Il modulo, conta il fatto di saper giocare la partita a livello individuale“.