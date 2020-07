Prima del match tra Atalanta e Sampdoria il direttore sportivo dei blucerchiati, Carlo Osti, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky‘.

Le parole di Osti prima di Atalanta-Sampdoria

Prima del match tra Atalanta e Sampdoria il direttore sportivo dei doriani, Carlo Osti, ha parlato davanti alle telecamere di ‘Sky‘. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione: “Abbiamo ottenuto due vittorie molto importanti, perché ci hanno dato morale. Hanno alzato ulteriormente la nostra autostima e ci hanno dato grande fiducia. La classifica dietro è corta, poiché il Lecce ha vinto contro la Lazio, sono convinto che sarà una battaglia da qui fino alla fine. La squadra? E’ viva, non intende mollare. Merito del nostro allenatore che sta gestendo bene la situazione, siamo molto fiduciosi del suo operato. Ranieri? Ha un contratto con noi, resterà anche il prossimo anno e noi siamo ben felici che rimanga“.

Per la difesa spunta il nome di Verissimo

La Sampdoria comincia a costruire la squadra per la prossima stagione. Sono insistenti le voci che vogliono il club di Ferrero molto vicini all’acquisto di Lucas Verissimo. Il calciatore, di proprietà del Santos, piace molto alla dirigenza. Attenzione però ad una squadra di Premier League che si è mossa in anticipo: si tratta del Watford. La squadra inglese pare che abbia offerto quasi otto milioni di euro al club brasiliano per l’acquisto del giovane difensore.