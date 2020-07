Ultime Roma, Fonseca si gioca il futuro: ecco cosa può salvarlo

Una Roma in visibile difficoltà quella vista nelle ultime tre gare, e con Fonseca che continua ad essere in bilico nonostante la fiducia rinnovata da parte di Pallotta. Il portoghese ha bisogno di risultati, o la sua panchina salterà.

Roma: Fonseca, prossime due gare decisive per evitare l’esonero

La sconfitta con il Napoli è stata piuttosto pesante, e non solo dal punto di vista di classifica, ma soprattutto dal lato psicologico. I giocatori giallorossi hanno per l’ennesima volta accusato la stanchezza, e sono parsi quasi abbattuti e rassegnati al risultato sfavorevole del San Paolo. Terza sconfitta consecutiva, e una situazione che sta diventando ogni giorno sempre più bollente per Fonseca. Il portoghese è indiziato da primo responsabile, e adesso potrebbe davvero essere a rischio: Pallotta gli ha dato fiducia, ma nelle prossime due partite, quelle contro Parma e Brescia, se non dovessero arrivare risultati, ecco che l’esonero diventerebbe un’ipotesi concreta. Questa la notizia riportata da Il Corriere dello Sport.

Futuro Fonseca: il tecnico è ottimista

Nonostante lo scenario molto cupo, Fonseca a fine partita contro il Napoli si è detto fiducioso. E’ chiaro, rispetto alle gare contro Milan e Udinese, i giallorossi hanno dimostrato più lucidità, ma non è da dimenticare l’ennesimo brutto risultato. I segnali positivi potrebbero non bastare, in casa Roma è quasi ultimatum.

