Lecce-Lazio aprirà la 31^ giornata del campionato di Serie A. Allo stadio ‘Via del Mare’ gli uomini di Inzaghi cercano di blindare il secondo posto.

Formazioni ufficiali Lecce-Lazio: le scelte di Liverani e Inzaghi

Comunicate le formazioni ufficiali scelte da Liverani e Inzaghi.

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Barak, Petriccione, Mancosu; Saponara, Falco; Babacar. A disposizione: Vigorito, Sava, Radicchio, Vera, Rispoli, Monterisi, Colella, Dell’Orco; Shakhov, Deiola, Maselli, Majer, Barak; Farias, Rimoli.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Immobile, Caicedo. A disposizione: Proto, Guerrieri, Vavro, Luiz Felipe, Lukaku, Bastos, Milinkovic-Savic, Cataldi, Adekanye, A. Anderson, D. Anderson, Falbo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Stasera in TV calcio, tutte le partite in diretta di oggi martedì 7 luglio

Torna l’attacco titolare della Lazio. Panchina per Milinkovic-Savic

Il tecnico dei salentini Fabio Liverani dovrà fare a meno di Luca Rossettini e Gianluca Lapadula, entrambi infortunati. Per Simone Inzaghi fa discutere la scelta di mandare in panchina Sergej Milinkovic-Savic. Tornano, dopo la squalifica, Ciro Immobile e Felipe Caicedo che compongono il duo d’attacco biancoceleste. Non convocati Senad Lulic e Joaquin Correa, anche loro infortunati.