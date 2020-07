Roma, Fonseca in conferenza: “Le sconfitte qui pesano. Su Zaniolo…”

Roma, Fonseca in conferenza nel giorno di vigilia

Sono giorni caldi in capitale, con Paulo Fonseca al centro delle discussioni in casa Roma. Sì, perché le sconfitte non stanno convincendo l’ambiente giallorosso ed è chiamato a rispondere sul campo il club allenato dal tecnico portoghese. Ha parlato della delicata situazione e ha snocciolato alcuni dubbi di formazione, in conferenza stampa, il tecnico della Roma. Di seguito, le sue parole.

Roma-Parma, le parole di Fonseca in conferenza

Su Under e Kluivert: “Io penso che non è giusto in questo momento parlare di loro sue. Tutti noi dobbiamo fare meglio, non è solo un problema legato a due calciatori che sono anche giovani. Tutta la squadra ha la capacità di poter fare meglio”.

Sulle rotazioni e su Cristante: “Bryan potrebbe essere una possibilità nel nuovo sistema di gioco, ci mancherà Smalling, vedremo dove giocherà”.

Passaggio di proprietà e risultati: “Io penso che dobbiamo separare i momenti. Non abbiamo iniziato bene, poi ci siamo ripresi e ora di nuovo siamo calati. Le sconfitte qui sono molto pesanti, la squadra fa fatica a recuperare in queste condizioni”.

Smalling decisivo: “No, il sistema non dipende da uno dei giocatori”.

Ritardo atletico sugli avversari: “No, per me non è un problema di una questione fisica, l’ho sempre detto”.

Zaniolo in campo: “Se ho convocato Nicolò, è perché era pronto. Non per fare tutta la partita, ma comunque l’ho messo perché volevo recuperare la partita. Titolare? No, per me no. Non dimentichiamo quanto è stato infortunato Zaniolo”.

Sui risultati stagionali e su come convincere i tifosi: “Per me non è giusto fare comparazioni, io posso vedere solo cosa possiamo fare da qui in avanti. Ci sono stati tanti cambiamenti, la mia preoccupazione è tornare a fare tutto bene. Siamo all’inizio di un progetto, non lo dimentichiamo”.