Oroscopo di oggi 7 luglio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo martedì.

Oroscopo Paolo Fox 7 luglio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Domani avrete Marte nel segno che vi farà vivere grandi emozioni. Sono giorni di puro nervosismo in cui tendete ad allontanare gli altri e martedì e mercoledì saranno due giornate da andarci cauti, ma fortunatamente anche di recupero.

Toro. Domani sarà la giornata che vi porterà una stanchezza con pochi precedenti. Le emozioni, in campo sentimentale, sono in fase di recupero ma cercare di non intaccarle con questa sensazione di fiacchezza. Entro il mese di agosto i Toro interessati a una persona potrebbero finalmente trovare il coraggio di dichiararsi.

Gemelli. Conoscete il vostro valore, sta a voi far accorgere gli altri di quanto valete. Sono giorni molto interessanti in cui potrebbero arrivare ottime opportunità. Non trascurate l’amore, perché potrebbe diventare un punto di riferimento importante nella vostra vita.

Cancro. Soldi e famiglia porteranno ad alcuni problemi a partire da domani. Sono in arrivo diverse giornate piuttosto complicate, in cui tutto sembra molto difficile da superare. Il lavoro vi assorbe talmente tanto da mettere in secondo piano l’amore.

Leone. Da domani sarete carichi di energia. Vi sentirete invincibili ma è meglio usare prudenza nell’affrontare questioni lavorative ed economiche, prima di chiedere e di firmare qualcosa.

Vergine. Domani dovrete fare molta attenzione al rapporto di coppia. Siete parecchio sotto pressione a causa del lavoro e l’amore rimane in secondo piano. La serenità, però, arriva solo se con il partner le cose migliorano: dedicategli più attenzioni

CLICCA QUI PER LEGGERE L’OROSCOPO DEL GIORNO

Oroscopo di domani: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non è affatto un periodo semplice e domani continuerete ad essere perseguitati dalle difficoltà. Avete ricevuto conferme in ambito lavorativo o addirittura nuove proposte ma non soddisfano a pieno la vostra volontà. Sono ancora giornate di grande nervosismo, ma dovreste fare in modo di tenere al di fuori l’amore.

Scorpione. La settimana non è iniziata nel migliore dei modi e solo da giovedì inizierà ad essere più serena. Domani dovrete fare i conti con piccoli problemi personali, forse sarete impegnati a risolvere questioni lavorative.

Sagittario. Domani vi sentirete molto forti ma anche “soffocati”. Siete da sempre liberi ma in questo momento non riuscite ad esprimervi come vorreste. Forse non vi ritrovate più con il partner o con le persone che stai frequentando.

Capricorno. Domani dovreste trovare il coraggio dichiarire i malintesi nella coppia, tutte quelle questioni che sono rimaste in sospeso. Dentro di voi cercate la libertà e la forza di essere sinceri ed è meglio agire ora che le stelle sono a vostro favore.

Acquario. Nella giornata di domani sarete elettrici. Potreste sentirvi nervosi e andare contro tutto e tutti. Non state vivendo la vita che volete e questo vi porta a considerare dei cambiamenti che entro settembre potrebbero rivelarsi decisivi.

Pesci. Domani potrebbe essere una giornata piuttostoconflittuale Ci sono ancora delle difficoltà in amore, soprattutto per chi sta tenendo due storie in piedi. Stringete i denti, perché agosto porterà una riconciliazione in amore, una ripartenza lavorativa e forse anche qualche piccola soddisfazione.

L’oroscopo delle squadre di Serie A: Bologna

Nato il 3 ottobre, il Bologna di Sinisa Mihajlovic è una vera Bilancia. Come per i veri Bilancia, sono arrivate importanti conferme sul lavoro e per i rossoblù la vittoria di San Siro contro l’Inter è da mettere in bacheca, come un grande passo in avanti per la salvezza e per la consapevolezza di sé. Ma sono in arrivo giornate complicate, occhio a sottovalutare il derby di mercoledì sera.