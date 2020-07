Conferenza prepartita per il tecnico del Parma, Roberto D’aversa. Domani sera i crociati affronteranno la Roma all’Olimpico.

D’Aversa carica i suoi: “Dobbiamo ritornare alla vittoria“

Dopo tre sconfitte consecutive in campionato c’è voglia di riscattarsi in casa Parma. Alla vigilia del match che vedrà i ducali affrontare la Roma in trasferta, il tecnico Roberto D’aversa ha dichiarato: “Contro la Fiorentina avevamo voglia di riscattarci dopo due partite molto brutte da noi disputate. E’ subentrata la stanchezza mentale contro i viola e non quella fisica. Non siamo riusciti ad imporre il nostro gioco. Domani sera dobbiamo invertire questo trend. Non possiamo pensare di abituarci alle sconfitte, non lo consento.

Dobbiamo fare un’ottima prestazione e sono convinto che i miei ragazzi reagiranno. Cosa ho detto ai ragazzi? Di rimanere tranquilli e di non cercare scuse. Stiamo comunque svolgendo un ottimo campionato e tutto quello che è stato fatto fino ad ora non deve essere buttato. Roma? Anche loro vengono da tre ko consecutivi, ma i loro obiettivi sono diversi dai nostri“.

Ancora D’Aversa: “Giocare all’Olimpico è uno stimolo in più“

“Sicuramente giocare a Roma è uno stimolo in più, è uno degli stadi più belli d’Italia. Ci sarà spazio per chi ha giocato meno in questo periodo. Con determinazione ed entusiasmo sono sicuro che possiamo strappare un risultato positivo“.