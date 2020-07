Conferenza prepartita per l’allenatore dei viola, Beppe Iachini. Domani sera la Fiorentina affronterà il Cagliari di Walter Zenga.

Iachini annuncia: “Contro il Cagliari farò dei cambi“

Dopo la convincente vittoria di domenica pomeriggio contro il Parma per 2-1 (con doppietta di Pulgar su calcio di rigore) gli uomini di Beppe Iachini sono impegnati in un match molto complicato contro il Cagliari di Walter Zenga. I rossoblù sono reduci dalla sconfitta, in casa, contro l’Atalanta, ma non hanno demeritato. Il tecnico dei viola ha dichiarato: “Ho fiducia nei miei calciatori, so che hanno margine di miglioramento. Cagliari? Sfida difficilissima. Con l’arrivo di Zenga la squadra è molto cambiata.

Dobbiamo fare molta attenzione ai loro attaccanti. Di sicuro domani farò un po’ di cambi. In questo periodo serve intensità e lucidità da parte dei miei calciatori. Venuti? Buona prestazione la sua. Per me tutti sono titolari, non mi piace definirli riserve. Tutto il gruppo deve farsi trovare pronto“.

Iachini su Ribery: “Il furto? Sono cose che accadono ovunque“

“Ribery? Ho cercato di rincuorarlo. E’ un episodio brutto da commentare. Ci tengo a precisare che Firenze e i fiorentini sono spettacolari. Questi brutti episodi accadono un po’ ovunque, dispiace quando si verificano certi avvenimenti. Franck ha capito che la città e gli stessi abitanti non c’entrano nulla. Sicuramente è un episodio che dimenticherà. Bisogna andare avanti e cercare di essere uniti“.