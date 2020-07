Dopo la bella prestazione, condita anche con un bellissimo gol a San Siro, il suo ex allenatore ha parlato delle sue qualità e non solo.

Antonio Summa su Jawara: “Bologna è la piazza ideale“

Autore del gol del momentaneo 1-1 contro l’Inter (poi partita vinta dai rossoblù per 2-1), Musa Juwara è diventato il baby idolo dei suoi tifosi. In un’intervista rilasciata a ‘TuttoMercatoWeb‘ il padre adottivo del calciatore, nonché il suo vecchio mister Antonio Summa, ha dichiarato: “E’ una grandissima soddisfazione per me e per la Virtus Avigliano, società in cui Musa è cresciuto. Credo che il Bologna e la città siano ideali per lui. Mihajlovic ci ha visto giusto perché è uno che crede nei giovani e li valorizza.

Fortuna che in squadra c’è anche il suo connazionale Barrow: i due sono diventati molto amici in questo periodo. Il gol ai neroazzurri? Non si aspettava tutta questa attenzione mediatica, gli ho detto di spegnere il cellulare (ride). Deve concentrarsi sulla prossima partita e rimanere tranquillo. Il suo allenatore sa come gestire queste situazioni“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Bologna, ESCLUSIVO ag. Barrow: Voluto a tutti i costi da Mihajlovic. Futuro? Arriverà lontano

Ancora Summa: “La decisione di adottarlo è stata una scelta di cuore“

“E’ un ragazzo dal cuore grande. insieme a mia moglie e i miei figli abbiamo deciso di inserirlo ufficialmente nella nostra famiglia. Lo abbiamo fatto già ai tempi di Avigliano, non adesso dopo che tutti ne parlano. Non abbiamo fatto nulla di straordinario, è stato il nostro cuore a decidere“.